Криштиану Роналду вернется в сборную Португалии к матчу против Италии в ноябре

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вернется в сборную Португалии. Это произойдет в следующем месяце.



Ожидается, что 33-летний футболист примет участие во встрече пятого тура Лиги наций с Италией, который состоится в Милане 17 ноября.

Ранее форвард попросил тренерский штаб национальной команды не вызывать его на матчи сборной в сентябре и октябре.

Роналду – лучший бомбардир среди всех игроков европейских сборных в истории. На его счету 85 мячей в 154 матчах в составе португальцев.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia