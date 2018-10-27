Криштиану Роналду вернется в сборную Португалии к матчу против Италии в ноябре

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вернется в сборную Португалии. Это произойдет в следующем месяце.
Ожидается, что 33-летний футболист примет участие во встрече пятого тура Лиги наций с Италией, который состоится в Милане 17 ноября.
Ранее форвард попросил тренерский штаб национальной команды не вызывать его на матчи сборной в сентябре и октябре.
Роналду – лучший бомбардир среди всех игроков европейских сборных в истории. На его счету 85 мячей в 154 матчах в составе португальцев.
Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia