Криштиану Роналду в суде: «Не могу ничего скрыть — я как открытая книга»

Форвард «Реала» Криштиану Роналду 31 июля дал показания в суде в Посуэло-де-Аларкон по делу о неуплате налогов. 32-летний футболист отвечал на вопросы судьи на протяжении 85 минут.

Выдержки из заявлений игрока:

– Я всегда платил налоги, всегда – и в Англии, и в Испании. Я просто не могу ничего скрыть. Это было бы нелепо. Я как открытая книга. Например, журнал Forbes знает все мои доходы.

– Я доверяю своим советникам, они лучшие. Я хорошо плачу им за то, чтобы они вели мои дела. Я оставляю все на их усмотрение.

– В 2014 году я заплатил все налоги. Я немногое понимаю в этом – я учился только до шестого класса. Я знаю только, как хорошо играть в футбол. И если мои советники говорят, что все в порядке, я верю им.

– Сеньора, я смотрю вам в глаза и говорю правду. Если я солгу вам, вызовите меня сюда снова и накажите. Я всегда просил людей, которые работают на меня, платить налоги в каждой стране.

– Да, я хочу быть исключительным, но на поле, а за его пределами я хочу быть таким, как все.

– Специалисты сообщили мне, что в 2014 году я заплатил в казну даже больше, чем получил.

– Я знаю, что я хорошо зарабатываю, но все знают, насколько правильно я веду себя в финансовой сфере, поэтому я не уверен, что я здесь делаю.

– Специальность Жорже Мендеша – устроить хороший контракт своим клиентам. Точка. Он не обязан понимать налоговые термины или «закон Бекхэма».

Напомним, Роналду обвиняется в сокрытии от налоговых органов суммы на 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»