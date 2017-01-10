Криштиану Роналду стал лучшим футболистом года по версии ФИФА

В 2016 году португалец выиграл чемпионат Европы со сборной Португалии, стал победителем Лиги чемпионов в составе «Реала» и в декабре получил свой четвертый «Золотой мяч».

В понедельник вечером в Цюрихе состоялась церемония награждения ФИФА. Международная федерация футбола признала Криштиану Роналду лучшим футболистом прошедшего года. В голосовании Роналду опередил аргентинца Лионеля Месси («Барселона») и француза Антуана Гризманна («Атлетико» Мадрид). За Криштиану отдали голоса 34,54% респондентов, за Месси — 26,42%, за Гризманна — 7,54%.

Португалец уже становился футболистом года по версии ФИФА в 2008 году, это его вторая подобная награда.