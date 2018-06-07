Криштиану Роналду решил покинуть «Реал»

Форвард «Реала» Криштиану Роналду решил покинуть клуб. По информации СМИ, португалец твердо решил сменить обстановку.

У футболиста не лучшие отношения с президентом клуба Флорентино Пересом. Обладатель «Золотого мяча» считает, что президент недостаточно оценивает его вклад в успехи команды, а клуб не защищает его, когда это необходимо.

Также игрок недоволен и финансовым вопросом. В частности, его не устраивает то, что Лионель Месси в «Барселоне» и Неймар в «ПСЖ» зарабатывает больше. Не нравится ему и то, что «Реал» хочет приобрести Неймара.

Ранее сообщалось об интерес к 33-летнему футболисту со стороны «МЮ» и «ПСЖ». При этом он так и не договорился с «Реалом» о новом контракте, который истекает летом 2021 года. В прошлом сезоне он провел 44 матча во всех турнирах и забил 44 мяча при восьми голевых передачах.

Фото: Global Look Press

Источник: Record