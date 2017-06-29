Криштиану Роналду пропустит матч за третье место на КК-2017

Автор: Алена Груздева 0

Роналду с пальцем

Криштиану Роналду не выступит в матче за бронзу на Кубке Конфедераций. Причиной оказалась неожиданная перемена в личной жизни футболиста. 

Лучший игрок сборной Португалии Криштиану Роналду подтвердил, что повторно стал отцом от суррогатной матери. Теперь форвард Реала будет воспитывать не только сына, но и близнецов, которых назвали Матео и Ева (мальчик и девочка). Расположение национальной сборной Роналду покинул после поражения от сборной Чили (0:3) в полуфинале Кубка Конфедераций. Сообщается, что в случае выхода победителей Евро-2016 в финал португалец бы остался в России.

Португальская футбольная федерация отметила в заявлении, что находилась в курсе перемен в жизни Криштиану Роналду.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Страница Криштиану Роналду в социальных сетях

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Роналду с пальцем

Криштиану Роналду больше всех думает о матче с Россией

риштиану Роналду и Черчесов

Черчесов опроверг инопланетное происхождение Криштиану Роналду

Новая Зеландия

Сборная Новой Зеландии объявила состав на Кубок конфедераций

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 