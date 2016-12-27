Криштиану Роналду признали спортсменом года в Европе

Лучшего спортсмена Европы 2016 года определили 27 международных информагентств. Португалец опередил в голосовании британского теннисиста Энди Маррея и венгерскую пловчиху Катинку Хоссу.

Приз вручается польским изданием РАР с 1968 года. В опросе участвовали: Efe (Испания) France Press (Франция), Agerpress (Румыния), ANP (Голландия), APA (Австрия), ATA (Албания), Belga (Бельгия), БелТА (Беларусь), BTA (Болгария), CTK (Чехия), DPA (Германия), Elta (Литва), Fena (Босния и Герцеговина), Hina (Хорватия), Leta (Латвия), Lusa (Португалия), Moldpres (Молдова), SDA-ATS (Швейцария), SHGSK (Косово), SID (Германия), Sita (Словакия), STA (Словения), Tanjug (Сербия), ТАСС (Россия), Укринформ (Украина) и PAP (Польша).

В 2016 году Криштиану Роналду в четвертый раз стал обладателем «Золотого мяча», выиграл чемпионат Европы в составе сборной Португалии, а таже победил в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира с мадридским «Реалом».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Реал» (Мадрид)