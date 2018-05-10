Криштиану Роналду примет участие в создании мультфильма про самого себя

Португалец подписал контракт с компанией Graphic India, которая запускает мультипликационный проект «Striker Force 7». В ней Роналду отведена роль супергероя.

«Striker Force 7» будет совместным проектом студии Graphic India и компании VMS Communications.

«Я всегда был фанатом супергероев и очень рад поучаствовать в создании новой анимационной серии. Я считаю, что точно так же, как футбол объединяет культуры и людей по всему миру, это делают анимационные персонажи и герои. Поэтому я воодушевлением хочу объединить в рамках этого проекта две страсти – футбол и супергероев – и поделиться этим с фанатами», – прокомментировал Криштиану Роналду начало совместной работы.

«Криштиану Роналду своим стремлением, трудолюбием и выдающейся игрой вдохновил миллионы людей по всему миру. Он реально существующий супергерой поколения», – отметил глава Graphic India Шарад Деваражан.

Фото: Global Look Press

Источник: Striker Force 7

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