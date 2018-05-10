Криштиану Роналду примет участие в создании мультфильма про самого себя

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Криштиану Роналду

Португалец подписал контракт с компанией Graphic India, которая запускает мультипликационный проект «Striker Force 7». В ней Роналду отведена роль супергероя.

«Striker Force 7» будет совместным проектом студии Graphic India и компании VMS Communications.

«Я всегда был фанатом супергероев и очень рад поучаствовать в создании новой анимационной серии. Я считаю, что точно так же, как футбол объединяет культуры и людей по всему миру, это делают анимационные персонажи и герои. Поэтому я воодушевлением хочу объединить в рамках этого проекта две страсти – футбол и супергероев – и поделиться этим с фанатами», – прокомментировал Криштиану Роналду начало совместной работы.

«Криштиану Роналду своим стремлением, трудолюбием и выдающейся игрой вдохновил миллионы людей по всему миру. Он реально существующий супергерой поколения», – отметил глава Graphic India Шарад Деваражан.

Фото: Global Look Press
Источник: Striker Force 7

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Криштиану Роналду

Флорентино Перес: «Король Испании позвонил мне и поздравил Криштиану после гола «Ювентусу»

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду – первый игрок в истории ЛЧ, забивший 10 голов одному сопернику

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду забил в 12-м матче подряд, повторив свой личный рекорд

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 