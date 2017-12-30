Криштиану Роналду попросил продать его не более чем за 100 млн евро

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Криштиану Роналду

Португалец уведомил «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед», которые заинтересованы в его покупке, что будет требовать от «Реала» приемлемых условий для продажи.

Отношения между нападающим и президентом «Реала» Флорентино Пересом окончательно испортились: португалец не хочет разговаривать с боссом «сливочных». Летом Криштиану собирается покинуть команду и попросил руководство продать его не более чем за 100 млн евро. При этом в контракте португальца прописана сумма отступных в размере одного миллиарда евро.

Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из  «Манчестер Юнайтед» за 80 млн фунтов (около 93 млн евро по тогдашнему курсу).

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Record

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