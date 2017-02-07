Криштиану Роналду помог собачьему приюту в Португалии

Форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду помог приюту для собак. Питомник находится в португальском городе Говея, в нeм живут около 80 собак, которым нужна помощь.

Лечение для каждого животного может стоить до 2 тысяч евро, из-за чего питомник испытывает проблемы с финансированием. Роналду узнал об этом и сам предложил хозяевам приюта помощь, после чего передал им свою игровую футболку с автографом. Футболка будет продана с аукциона, а вырученные средства пойдут на нужды питомника.

«Я хочу поблагодарить Роналду от всего сердца. Это простой жест, но он очень важен», — цитирует владелицу приюта источник.

Фото: Global Look Press

Источник: 101greatgoals