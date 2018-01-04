Криштиану Роналду получил предложения по трансферу от трех команд

В конце 2017-го года португальский нападающий «Реала» Криштиану Роналду заявил о желании покинуть команду. На данный момент футболисту поступило несколько предложений по переходу.

По некоторым данным, 32-летний форвард не доволен президентом мадридцев Флорентнино Пересом и не желает с ним контактировать. Сейчас португалец готов ждать улучшенного предложения по новому соглашению от испанской команды, но в противном случае он откажется играть в «Реале». На данный момент в офис «сливочных» пришло три предложения по покупке лидера действующих чемпионов Испании. По сообщениям СМИ, один из заинтересованных Роналду клуб — «Челси».

30 декабря появились новости, что игрок попросил руководство королевского клуба продать его в летнее трансферное окно не дороже 100 млн евро. Главными претендентами на приобретение Роналду считаются «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Фото: Global Look Press

Источник: El Chiringuito