Криштиану Роналду получил предложения по трансферу от трех команд

Автор: Дмитрий Темников 0

Криштиану Роналду

В конце 2017-го года португальский нападающий «Реала» Криштиану Роналду заявил о желании покинуть команду. На данный момент футболисту поступило несколько предложений по переходу. 

По некоторым данным, 32-летний форвард не доволен президентом мадридцев Флорентнино Пересом и не желает с ним контактировать. Сейчас португалец готов ждать улучшенного предложения по новому соглашению от испанской команды, но в противном случае он откажется играть в «Реале». На данный момент в офис «сливочных» пришло три предложения по покупке лидера действующих чемпионов Испании.  По сообщениям СМИ, один из заинтересованных Роналду клуб — «Челси».

30 декабря появились новости, что игрок попросил руководство королевского клуба продать его в летнее трансферное окно не дороже 100 млн евро. Главными претендентами на приобретение Роналду считаются «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Фото: Global Look Press
Источник: El Chiringuito

 

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду: «Главный тренер «Гремио» играл лучше меня? Лучший ответ — просто посмеяться»

Роналду

Обладатель «Золотого мяча» получит его на Эйфелевой башне

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду за два дня до «класико» тренировался индивидуально без мяча

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 