Криштиану Роналду по ходу матча с «Сельтой» обвинил соперников в получении взятки

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду неформально обвинил «Сельту» в получении взятки. Это произошло по ходу перенесенного матча чемпионата Испании против «кельтов» (4:1).

В одном из эпизодов камера поймала португальца, обращающегося к защитнику галисийцев Густаво Кабралю.

32-летний игрок жестами сначала изобразил чемодан, после чего подчеркнул, что он заполнен деньгами и предназначен для «Сельты».

Напомним, что благодаря победе над «Сельтой» «Реал» оторвался от идущей на втором месте «Барселоны» на три очка.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca