Криштиану Роналду останется в «Реале» ради трофеев

Автор: Евгений Морозов 0

Роналду

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в очередной раз заявил, что не собирается покидать Мадрид в это межсезонье. Напомним, португальский футболист рассматривал возможность ухода из «Реала» из-за обвинений испанской прокуратуры в неуплате налогов на сумму почти в 15 миллионов евро.

«Счастлив, что удалось выиграть командные и индивидуальные трофеи в прошедшем сезоне. Было бы неплохо повторить все это в «Реале» в следующем сезоне. Нужно работать усердно год за годом. И я намерен это сделать. Футбол – моя жизнь и страсть», – сказал Роналду.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Marca

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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