Криштиану Роналду объявлен самым высокооплачиваемым спортсменом в мире

Журнал «Forbes» опубликовал список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира, в котором Криштиану Роналду занял первое место. В рейтинге учитывались зарплаты, бонусы, а также доходы от рекламы за 2016 год.
По информации «Forbes», Криштиану Роналду заработал за год 88 миллионов долларов, из которых 56 миллионов – зарплата и 32 – дополнительные доходы. Лионель Месси уступил сопернику 6,6 миллиона долларов.
Первая пятерка самых богатых спортсменов 2016 года:
1. Криштиану Роналду (футбол) – 88 миллионов долларов.
2. Лионель Месси (футбол) – 81,4 миллиона долларов.
3. Леброн Джеймс (баскетбол) – 77,2 миллиона долларов.
4. Роджер Федерер (теннис) – 67,8 миллиона долларов.
5. Кевин Дюрэнт (баскетбол) – 56,2 миллиона долларов.
В число ста спортсменов с самой большой прибылью за 2016 год попали следующие футболисты: Неймар (37,5 млн), Златан Ибрагимович (37,4), Гарет Бэйл (35,9), Серхио Агуэро (24,3), Бастиан Швайнштайгер (22,4), Хамес Родригес (22,1), Анхель Ди Мария (22,1), Эден Азар (22).
Фото: Global Look Press
Источник: Forbes