Криштиану Роналду объявлен самым высокооплачиваемым спортсменом в мире

Журнал «Forbes» опубликовал список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира, в котором Криштиану Роналду занял первое место. В рейтинге учитывались зарплаты, бонусы, а также доходы от рекламы за 2016 год.

По информации «Forbes», Криштиану Роналду заработал за год 88 миллионов долларов, из которых 56 миллионов – зарплата и 32 – дополнительные доходы. Лионель Месси уступил сопернику 6,6 миллиона долларов.

Первая пятерка самых богатых спортсменов 2016 года:

1. Криштиану Роналду (футбол) – 88 миллионов долларов.

2. Лионель Месси (футбол) – 81,4 миллиона долларов.

3. Леброн Джеймс (баскетбол) – 77,2 миллиона долларов.

4. Роджер Федерер (теннис) – 67,8 миллиона долларов.

5. Кевин Дюрэнт (баскетбол) – 56,2 миллиона долларов.

В число ста спортсменов с самой большой прибылью за 2016 год попали следующие футболисты: Неймар (37,5 млн), Златан Ибрагимович (37,4), Гарет Бэйл (35,9), Серхио Агуэро (24,3), Бастиан Швайнштайгер (22,4), Хамес Родригес (22,1), Анхель Ди Мария (22,1), Эден Азар (22).

Фото: Global Look Press

Источник: Forbes