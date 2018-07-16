Криштиану Роналду объяснил, почему выбрал «Ювентус»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что считает туринский клуб одним из лучших в мире. 33-летний португалец подписал с «бьянконери» 4-летний контракт 10 июля.

— Я выбрал «Ювентус», поскольку это один из лучших клубов в мире, — сказал Роналду на пресс-конференции.

— Мои друзья говорили, что он подходит мне. Мне было просто принять это решение, учитывая мощь и масштабы клуба. У «Ювентуса» превосходное руководство и главный тренер.

Ранее Роналду выступал за «Реал». В составе мадридского клуба он дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ювентуса»