Криштиану Роналду не понравился газон на стадионе «Санкт-Петербург»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остался недоволен качеством газона на стадионе «Санкт-Петербург». По его словам, из-за этого у них не получилось сыграть хорошо.

Напомним, на данной арене действующие чемпионы Европы в рамках 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 победили Новую Зеландию (4:0), а сам игрок отметился забитым мячом.

«Поле было сложным, газон на стадионе не очень хороший. Мы сделали все, что могли: играть лучше на нем просто не получилось», – сказал Роналду.

Фото: Официальный твиттер Кубка конфедераций FIFA 2017

Источник: «Комсомольская правда»