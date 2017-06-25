Криштиану Роналду не понравился газон на стадионе «Санкт-Петербург»

Автор: Евгений Морозов 0

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остался недоволен качеством газона на стадионе «Санкт-Петербург». По его словам, из-за этого у них не получилось сыграть хорошо.

Напомним, на данной арене действующие чемпионы Европы в рамках 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 победили Новую Зеландию (4:0), а сам игрок отметился забитым мячом.

«Поле было сложным, газон на стадионе не очень хороший. Мы сделали все, что могли: играть лучше на нем просто не получилось», – сказал Роналду.

Фото: Официальный твиттер Кубка конфедераций FIFA 2017
Источник: «Комсомольская правда»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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