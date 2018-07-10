Криштиану Роналду: «Настало время открыть новый этап в жизни. Прошу всех болельщиков понять меня»

Нападающий Криштиану Роналду, перешедший из «Реала» в «Ювентус», написал письмо в адрес болельщиков мадридского клуба. В королевском клубе он выступал 9 лет.

«Годы в «Реале» и Мадриде, возможно, были самыми счастливыми в моей жизни.

К клубу и городу у меня есть только огромная благодарность. Я хочу поблагодарить всех за любовь, которую я получил.

Тем не менее, я считаю, что настало время открыть новый этап в моей жизни. Именно поэтому я попросил клуб отпустить меня. Прошу всех болельщиков понять меня.

Фанаты были невероятны все девять лет. Это были уникальные девять лет. Это было захватывающее время.

У меня были потрясающие товарищи по команде. Вместе мы выиграли три Лиги чемпионов подряд и четыре – за пять лет. И благодаря им я выиграл четыре Золотых мяча и три Золотых бутсы. Все это время я был в большом клубе.

«Реал Мадрид» покорил мое сердце и мою семью, поэтому я хочу благодарить вас: клуб, президента, директоров, партнеров, врачей, физиотерапевтов и всех работников.

Я много размышлял, и знаю, что настало время для нового цикла. Я ухожу, но эта форма и «Сантьяго Бернабеу» будут по-прежнему оставаться со мной, где бы я ни был.

Спасибо всем и, как и в первый раз на стадионе 9 лет назад, я говорю, – Hala Madrid», – заявил Роналду.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Реала»