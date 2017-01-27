Криштиану Роналду надумал жениться?

Криштиану Роналду в 2018 году планируется пожениться. Невеста португальца – колумбийская модель Джорджина Родригес, с которой футболист «Реала» встречается с декабря 2016 года.
Источник утверждает, что мать Роналду в восторге от Родригес и полностью одобрила его выбор.
С газетой, сообщившей о будущей свадьбе, Криштиану связывает одна неприятная история. Во время Евро-2016 к Роналду подошел журналист Correio да Manha и спросил, готов ли тот к игре. По правилам такой подход был запрещен, а футболист рассердился, выхватил микрофон из рук корреспондента и бросил его в озеро.
Ранее Криштиану и Джорджину Родригес неоднократно видели вместе. Например, на «Сантьяго Бернабеу» во время матча с «Депортиво», который Роналду пропускал.
.@Cristiano & girlfriend Georgina Rodriguez in attendance at tonight’s game
BLOG: https://t.co/vKxff5yhov pic.twitter.com/h1e7ZGy0tT
— MARCA in English (@MARCAinENGLISH) 10 декабря 2016 г.
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Посмотрев на фото избранницы Криштиау, можно понять то, почему он выбрал именно ее.
Фото: Global Look Press
Источник: Correio da Manha