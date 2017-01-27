Криштиану Роналду надумал жениться?

Криштиану Роналду в 2018 году планируется пожениться. Невеста португальца – колумбийская модель Джорджина Родригес, с которой футболист «Реала» встречается с декабря 2016 года.

Источник утверждает, что мать Роналду в восторге от Родригес и полностью одобрила его выбор.

С газетой, сообщившей о будущей свадьбе, Криштиану связывает одна неприятная история. Во время Евро-2016 к Роналду подошел журналист Correio да Manha и спросил, готов ли тот к игре. По правилам такой подход был запрещен, а футболист рассердился, выхватил микрофон из рук корреспондента и бросил его в озеро.

Ранее Криштиану и Джорджину Родригес неоднократно видели вместе. Например, на «Сантьяго Бернабеу» во время матча с «Депортиво», который Роналду пропускал.

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Посмотрев на фото избранницы Криштиау, можно понять то, почему он выбрал именно ее.

…Amante de una sonrisa y de las miradas sin explicación… 💌🔄 #QueMeGusta #unrayodesol G o o d n I g h t ☪ Фото опубликовано Georgina Rodríguez #🐜 (@georginagio) Авг 29 2016 в 11:22 PDT

Alimenta tu alma de Amor y tus miedos morirán de hambre… ❤️🌠 ❤️🌌 ❤️🌌 Фото опубликовано Georgina Rodríguez #🐜 (@georginagio) Фев 3 2016 в 1:27 PST

Фото: Global Look Press

Источник: Correio da Manha