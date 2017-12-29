Криштиану Роналду: «Мной интересовался «Ювентус», но лучшее предложение поступило от «МЮ»

Форвард «Реала» Криштиану Роналду рассказал о своем несостоявшемся переходе в «Ювентус». По словам португальца, предложение от «Манчестер Юнайтед» было более привлекательным.

«Когда мне было 17 лет и я начал выступать за «Спортинг», мной интересовались многие клубы. Жорже Мендеш всегда был для меня крайне важен и всегда давал мне правильный совет. Помню, что мной интересовался «Ювентус» и я был очень рад этому, поскольку это великий клуб.

В то же время были предложения от «Реала», «Манчестер Юнайтед» и других клубов. Лучшее поступило от «МЮ», и моя мечта сыграть в АПЛ осуществилась. Я предпочитал продолжить карьеру в Англии, а не в Италии, и «МЮ» предоставил мне такую возможность. Фергюсон и Мендеш очень помогли мне», – сказал Роналду.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» выступал с 2003 по 2009 года. За это время португалец отыграл 196 матчей и забил 84 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport

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