Криштиану Роналду: «Когда Месси выигрывал «Золотые мячи», я его поздравлял»

Автор: Лидия Дидык 1 Comments

Роналду

Форвард «Реала» Криштиану Роналду высказал недовольство тем, что на церемонии вручения приза лучшему игроку мира по версии ФИФА отсутствовали игроки «Барселоны». 9 января португальский нападающий был назван лучшим игроком года.

«Не получил ли я смс-поздравление от Месси? Шутите? У меня нет его номера. Я поздравлял его, когда здесь были люди, его на вручении не было. Сложно поздравить кого-то, когда тебя нет на церемонии. Когда он выигрывал «Золотые мячи», я его поздравлял, его же в этот раз не было.

Я бы хотел, чтобы был не только Месси, но и все игроки «Барселоны». Понимаю, что в среду у них важная игра, но я, конечно, хотел, чтобы они здесь были. Я всегда делаю то, чего хочет клуб.

Например, я посещал все церемонии вручения «Золотого мяча». И если я только номинирован несколько лет подряд, я все равно приду», – сказал Роналду.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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One thought on “Криштиану Роналду: «Когда Месси выигрывал «Золотые мячи», я его поздравлял»

  1. Уведомление: Криштиану Роналду: «Когда Месси выигрывал «Золотые мячи», я его поздравлял»

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