Криштиану Роналду как катализатор экономики

В итальянской Серии А сыграно уже 3 тура, и в каждом из них Роналду выходил на поле, но голов от своего нового кумира пьемонтские тиффози не дождались до сих пор.

Тем не менее, «Ювентус» уже получает значительные дивиденды с самого громкого трансфера этого межсезонья.

По подсчетам биржевых агентств, акции туринского клуба выросли на 55% после перехода в команду звездного нападающего сборной Португалии.

С 1 июня акции клуба выросли в цене на 65,43%, а с 1 июля рост составил 55,15% (с 0,660 евро до 1,024 евро). Объем продаж вырос с 19 миллионов евро в июне до 301 миллиона евро в июле. При этом капитал «Ювентуса» составил более одного миллиарда евро.

Стоит отметить, что футболки с фамилией португальца крайне успешно продаются, что привело к взлету цен акций итальянцев на бирже.

Напомним, что Роналду этим летом был куплен «Ювентусом» у мадридского «Реала» за 117 миллионов евро и зарабатывает 30 миллионов евро в год.