Криштиану Роналду избежал дисквалификации за жест Симеоне и оштрафован на 20 тысяч евро

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неподобающее поведение во время матча Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0). Диего Симионе получил штраф.

34-летний португалец после третьего гола изобразил жест, похожий на празднование тренера мадридской команды Диего Симеоне. УЕФА открыл дело против игрока.

Дисциплинарный комитет УЕФА решил не отстранять футболиста от игр и оштрафовал его на 20 тысяч евро, как и Симеоне ранее.

Таким образом, Роналду сможет сыграть в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА