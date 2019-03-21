Криштиану Роналду избежал дисквалификации за жест Симеоне и оштрафован на 20 тысяч евро

Автор: Евгений Морозов 0

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неподобающее поведение во время матча Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0). Диего Симионе получил штраф.

34-летний португалец после третьего гола изобразил жест, похожий на празднование тренера мадридской команды Диего Симеоне. УЕФА открыл дело против игрока.

Дисциплинарный комитет УЕФА решил не отстранять футболиста от игр и оштрафовал его на 20 тысяч евро, как и Симеоне ранее.

Таким образом, Роналду сможет сыграть в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом».

Фото: Global Look Press
Источник:  официальный сайт УЕФА

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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