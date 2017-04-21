Криштиану Роналду и Серхио Рамос предложили Роберту Левандовскому перейти в «Реал»

«Реал» снова интересуется нападающим «Баварии» Робертом Левандовским. Рамос и Роналду предложили поляку переехать в Мадрид.

После ответного четвертьфинала Лиги чемпионов в Мадриде 28-летний поляк разговаривал с капитаном «Реала» Серхио Рамосом и форвардом Криштиану Роналду.

Оба футболиста, обладающие наибольшим влиянием в раздевалке «Реала», после обмена комплиментами предложили Левандовскому перейти в «Реал».

Президенту испанской команды Флорентино Пересу игра Левандовски нравится со времен покера поляка в ворота «Реала» в составе дортмундской «Боруссии». В этот раз Перес также общался с игроком и спрашивал его о здоровье беременной женыю Он пожелал игроку удачи в заключительной части сезона.

Левандовски недавно продлил контракт с «Баварией» до 2021 года. Его зарплата выросла с 8 до 15 миллионов евро в год, а вместе с бонусами – до 17-18 миллионов, что сделало форварда самым высокооплачиваемым игроком Бундеслиги.

Фото: Global Look Press

Источник: As