Криштиану Роналду: «Главный тренер «Гремио» играл лучше меня? Лучший ответ — просто посмеяться»

Автор: Дмитрий Темников 0

Криштиану Роналду

Футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду после победы в финале клубного чемпионата мира прокомментировал слова главного тренера «Гремио» Ренату Гаушу. Перед матчем с испанцами специалист заявил, что он играл лучше 32-летнего португальца. 

«Цифры говорят сами за себя. Лучший ответ — просто посмеяться. Если он так считает, то что я могу сказать? Я услышал его слова, теперь мне стало любопытно узнать о его карьере», — подытожил пятикратный обладатель «Золотого мяча».

Напомним, в решающем матче международного турнира «сливочные» победили бразильский клуб с минимальным счетом. Все подробности матча можно узнать, пройдя по ссылке.

Фото: Global Look Press
Источник: Globo 

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