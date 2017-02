Криштиану Роналду два дня не тренировался в общей группе перед матчем Лиги чемпионов с «Наполи»

Нападающий «Реала» отсутствовал на тренировках в общей группе в воскресенье и понедельник. Причиной стал ушиб правой ноги в матче 22-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (3:1).

Португалец тренировался по индивидуальной программе в тренажерном зале, но несмотря на это примет участие в первом матче 1/8 Лиги чемпионов с «Наполи», который состоится 15 января на «Сантьяго Бернабеу».

Cristiano Ronaldo trained in the gym for the second consecutive day ahead of the Napoli #UCL Round of 16 First Leg clash at the Bernabéu. pic.twitter.com/IgUlhxeAbC

— TheCRonaldoFan (@TheCRonaldoFan) 13 февраля 2017 г.