Криштиану Роналду два дня не тренировался в общей группе перед матчем Лиги чемпионов с «Наполи»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments
 Роналду

Нападающий «Реала» отсутствовал на тренировках в общей группе в воскресенье и понедельник. Причиной стал ушиб правой ноги в матче 22-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (3:1).

Португалец тренировался по индивидуальной программе в тренажерном зале, но несмотря на это примет участие в первом матче 1/8 Лиги чемпионов с «Наполи», который состоится 15 января на «Сантьяго Бернабеу».

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Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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