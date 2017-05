Криштиану Роналду догнал Лионеля Месси по количеству хет-триков в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил хет-трик в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0). Португалец сравнялся с Месси по количеству хет-триков.

7 — Cristiano Ronaldo and Lionel Messi have now both scored seven Champions League hat-tricks. Magnificent.

