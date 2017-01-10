Криштиану Роналду: «Цель на 2017 год — победа на Кубке конфедераций в России»

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, признанный лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА, рассказал об упорной работе, которая привела его к успеху. Также португалец заявил, что в составе своей национальной команды хочет выиграть Кубок конфедераций в России, который пройдёт в этом году.

«Я уже неоднократно говорил, что этот год – наверное, лучший во всей моей карьере. Конечно, выигрыш трофея со сборной очень сильно на это повлиял, ведь он стал первым за всю историю Португалии. Уже только поэтому 2016 год стоит особняком. Думаю, мне уже удалось войти в историю игры. Я всегда к этому стремился, с самого детства, когда только начинал играть: не просто быть футболистом, а стать звездой и всё время претендовать на звание лучшего.

Какие цели ставлю себе на 2017 год? Те же, что и всегда. Впереди новые вызовы. Новые трофеи, за которые можно побороться. Новые голы. Португалия впервые получила возможность выступить на Кубке конфедераций, и я уверен, что это будет незабываемый турнир. Важная строчка в нашем резюме. Конечно, очень хочется его выиграть. Но мы знаем, что сделать это будет очень трудно. Помимо нас в Кубке конфедераций примут участие отличные команды. Но в футболе все возможно», — сказал Роналду в интервью официальному сайту ФИФА.