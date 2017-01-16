Криштиану Роналду бросил мяч в спину Витоло из «Севильи» и чуть не получил за это

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

«Реал» в матче против  «Севильи» не мог открыть счет вплоть до 67-й минуты, пока Дани Карвахаль не  заработал пенальти. Выполнять 11-метровый взялся Криштиану Роналду.

В попытке испортить настрой португальцу защитник Витоло пнул 11-метровую отметку, после чего получил звонкий удар мячом по затылку, рассвирепел и пошел разбираться. От драки Роналду спас Начо и арбитр Алехандро Эрнандес.

Роналду реализовал пенальти, но в последние 5 минут «Реал» пропустил дважды и прервал рекордную 40-матчевую серию без поражений.

Фото: Global Look Press
Источник: Youtube

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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