Криштиано Роналду и Анжелина Джоли снимутся в сериале

Форвард «Галактикос» получил важную роль не только на футбольном поле. Он станет героем турецкого сериала «Мост жизни».

Вместе с Роналду впечатлять зрителя будет знаменитая Анжелина Джоли. Это история сирийской семьи, которая после бегства из разрушенной войной страны ищет убежища в турецком Газиантепе. Проект рассчитан на три сезона. Официальный лозунг сериала — «Остаться там и умереть или прийти сюда и выжить».

Режиссер Юп Дирлик заявил, что его команда в контакте со многими международными агентствами по оказанию помощи. Также он рассказал, что Роналду и Джоли были среди множества «звезд», которые хотели участвовать в проекте. Многие мировые знаменитости посетят Газиантеп в поддержку проекта.

Мэр Газиантепа Фатма Шахин заявила, что сюжет сериала будет захватывающим, поскольку в нем любовь, драма, семейные узы и борьба за жизнь сплетаются воедино.

«Мост жизни», кроме автобиографического «Ronaldo», станет первой серьезной пробой Криштиано в кино.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Sabah