Кришито остается в «Зените», «Краснодар» приобрел нового Вандерсона, Марадона встретится с Путиным. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 26 июня.

1. Диего Марадона: «Я с радостью откликнулся на просьбу Владимира Путина о ЧМ-2018»

2. Премьер-министр Словакии обвинил Италию и Германию в договорном матче

3. Доменико Кришито остается в «Зените»

4. «Краснодар» приобрел нового Вандерсона

5. Благотворительная организация Лионеля Месси скрыла доходы от государства

6. «Спартак» собирается приобрести полузащитника «Удинезе»

7. Игорь Лебеденко перешел в «Арарат»

8. «Ростов» приобрел полузащитника «Домжале»

9. Кристиан Нобоа: «В России понял: самое главное – это держать в тепле уши»

10. Горячие и острые. Как нужно болеть за сборную

Фото: Global Look Press

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