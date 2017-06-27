Кришито остается в «Зените», «Краснодар» приобрел нового Вандерсона, Марадона встретится с Путиным. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 26 июня.
1. Диего Марадона: «Я с радостью откликнулся на просьбу Владимира Путина о ЧМ-2018»
2. Премьер-министр Словакии обвинил Италию и Германию в договорном матче
3. Доменико Кришито остается в «Зените»
4. «Краснодар» приобрел нового Вандерсона
5. Благотворительная организация Лионеля Месси скрыла доходы от государства
6. «Спартак» собирается приобрести полузащитника «Удинезе»
7. Игорь Лебеденко перешел в «Арарат»
8. «Ростов» приобрел полузащитника «Домжале»
9. Кристиан Нобоа: «В России понял: самое главное – это держать в тепле уши»
10. Горячие и острые. Как нужно болеть за сборную
Фото: Global Look Press