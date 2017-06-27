Кришито остается в «Зените», «Краснодар» приобрел нового Вандерсона, Марадона встретится с Путиным. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Диего Марадона

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 26 июня.

1. Диего Марадона: «Я с радостью откликнулся на просьбу Владимира Путина о ЧМ-2018»

2. Премьер-министр Словакии обвинил Италию и Германию в договорном матче

3. Доменико Кришито остается в «Зените»

4. «Краснодар» приобрел нового Вандерсона

5. Благотворительная организация Лионеля Месси скрыла доходы от государства

6. «Спартак» собирается приобрести полузащитника «Удинезе»

7. Игорь Лебеденко перешел в «Арарат»

8. «Ростов» приобрел полузащитника «Домжале»

9. Кристиан Нобоа: «В России понял: самое главное – это держать в тепле уши»

10. Горячие и острые. Как нужно болеть за сборную

Фото: Global Look Press

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью обвиняется в неуплате налогов, «Зенит» усиливается игроками «Ростова», Данни может перейти в «Краснодар». Главные новости дня

РФПЛ. 28 тур. «Локомотив» — «Оренбург» — 4:0. Москва. Стадион «Локомотив». 13 мая 2017 г.

Возвращение Дмитрия Лоськова, рекордные призовые «Челси». Главные новости дня

Кристиан Нобоа, Ростов

Нобоа в «Зените», Гризманн определился с клубом, будущее «Ростова». Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 