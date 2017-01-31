Крис Мавинга сменил «Рубин» на «Торонто»

Защитник «Рубина» Крис Мавинга продолжит карьеру в клубе МЛС «Торонто». 25-летний игрок сборной ДР Конго подписал контракт на три года.

Chris Mavinga (Rubin Kazan) signe trois ans au Toronto FC https://t.co/3lVJIffoYy — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 31, 2017

Мавинга пополнил «Рубин» в 2013 году, перейдя из «Ренна». За это время он провел 15 матчей в составе казанского клуба, отдав две результативные передачи.

В течение последних двух сезонов на правах аренды 25-летний футболист играл за «Реймс» и «Труа».

Фото: Global Look Press

Источник: L’equipe