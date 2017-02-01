«Крестовский» будет передан в управление «Зениту» до 31 марта

Передача помещений и инженерной инфраструктуры стадиона «Крестовский» «Зениту» будет завершена до окончания адаптационных работ 31 марта 2017 года. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

«Мы сейчас разделили помещения стадиона на 14 секторов и по графику один сектор в день передаем клубу. Также скоро начнется передача инженерной инфраструктуры. Мы меморандум подписали, теперь комитет по имущественным отношениям и комитет по инвестициям готовят документы. Планируют за три месяца подготовить, но, думаю, это займет около девяти месяцев», — цитирует Албина источник.

Ранее глава петербургского комитета по имуществу Александр Семчуков сообщал, что дата передачи стадиона под управление «Зенита» пока не определена, а руководитель комитета по строительству Сергей Морозов говорил, что арена полностью готова к передаче клубу.

Фото: Global Look Press

Источник: Интерфакс