Крейг Шекспир утвержден на должность главного тренера «Лестера»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Craig Shakespeare

Руководство «Лестера» объявило о назначении Крейга Шекспира главным тренером «лис». Сообщается, что Шекспир отработает на этой должности до конца сезона.

Крейг Шекспир утвержден на должность главного тренера чемпионов АПЛ до конца текущего сезона. Англичанин уже провел две игры в роли исполняющего обязанности тренера «Лестера» и в обоих матчах одержал победы с одинаковым счетом 3:1.

Напомним, что Клаудио Раньери недавно был уволен с поста главного тренера клуба.

Благодаря двум победам «Лестер» набрал 27 очков и поднялся на 15-ю строчку.

Фото: Global Look Press
Источник: The Sun

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Никита Пронин

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