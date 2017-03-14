Крейг Шекспир: «Лестер» может выиграть Лигу чемпионов»

Главный тренер английского «Лестера» Крейг Шекспир поговорил о шансах команды в Лиге чемпионов. Специалист верит в итоговый успех «лис» по итогам турнира.

« Нам предстоит ответный матч 1/8 финала с «Севильей», шансы на проход в следующий раунд плей-офф не потеряны. В футболе не бывает матчей, где уже все решено. Мы обязаны проявить полную самоотдачу в сегодняшнем матче, и тогда наши цели будут достигнуты. Победа в Лиге чемпионов? Почему бы и нет? Наш клуб доказал в прошлом сезоне: нет ничего невозможного», — подытожил Шекспир.

Напомним, в первом матче 1/8 финала англичане уступили сопернику со счетом 1:2. Ответная встреча состоится сегодня на «Кинг Пауэр Стэдиум».

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror