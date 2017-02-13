«Краснодар» заключил контракт со своим воспитанником

Автор: Никита Пронин 1 Comments

Илья Жигулев

«Краснодар» подписал контракт со своим воспитанником Ильей Жигулевым. Полузащитник стал первым футболистом академии, которого подписали «быки».

Контракт молодого полузащитника с «Краснодаром» рассчитан на 5 лет.

В Академию ФК «Краснодар» пришел в 2009 году с самым первым набором. С 2012 года защищал цвета молодежной команды «горожан», затем в течение 3-х сезонов играл за «Краснодар-2» в зоне Юг Второго дивизиона России. В январе и феврале текущего года Илья прошел два сбора с главной дружиной «горожан», забил 2 мяча в контрольных матчах и впечатлил своей игрой тренерский штаб команды во главе с Игорем Шалимовым.

«Быки» находятся на пятом месте с 28-ю очками.

Фото: официальный сайт «Краснодара»
Источник: официальный сайт «Краснодара»

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Никита Пронин

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One thought on “«Краснодар» заключил контракт со своим воспитанником

  1. Ура! С искренней радостью читаем о начале успешной работы собственной академии Краснодара.

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