«Краснодар» заинтересован в хавбеке лиссабонского «Спортинга»

«Быки» ищут усиления флангов. «Краснодар» заинтересовался полузащитником лиссабонского «Спортинга» Бруно Сезаром.

28-летний бразилец играет на позиции левого вингера, но также может сыграть слева в защите и в качестве атакующего полузащитника. На футболиста также претендует итальянская «Фиорентина».

Бруно Сезар пополнил «Спортинг» в 2015 году. В составе лиссабонской команды он принял участие в 60 матчах, забил 10 голов, сделал 11 голевых передач и получил 10 желтых карточек.

Фото: Global Look Press

Источник: A Bola

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»