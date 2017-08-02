«Краснодар» заинтересован в хавбеке лиссабонского «Спортинга»

Автор: Владимир Шевелев 0

Бруно Сезар

«Быки» ищут усиления флангов. «Краснодар» заинтересовался полузащитником лиссабонского «Спортинга» Бруно Сезаром.

28-летний бразилец играет на позиции левого вингера, но также может сыграть слева в защите и в качестве атакующего полузащитника. На футболиста также претендует итальянская «Фиорентина».

Бруно Сезар пополнил «Спортинг» в 2015 году. В составе лиссабонской команды он принял участие в 60 матчах, забил 10 голов, сделал 11 голевых передач и получил 10 желтых карточек.

Фото: Global Look Press
Источник: A Bola

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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