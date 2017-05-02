«Краснодар» хочет расстаться с Шарлем Каборе

«Краснодар» планирует продать несколько игроков. В этом числе опытный полузащитник Шарль Каборе.

В летнее трансферное окно «Краснодар» могут покинуть несколько игроков, в числе которых опорный полузащитник Шарль Каборе. В клубе уверены, что сейчас они могут выручить за 29-летнего игрока максимально возможные деньги. Transfermarkt оценивает футболиста в 5,95 миллионов фунтов.

Также с большой вероятностью, «быков» покинет нападающий Вандерсон.

В текущем сезоне РФПЛ Каборе забил 1 гол и отдал один голевой пас. Вандерсон трижды отличился в этом сезоне, и один раз ассистировал партнерам. «Краснодар» занимает четвертое место, отставая на пять от ЦСКА и опережая на три «Ростов».

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс