«Краснодар» хочет приобрести шведского полузащитника

Полузащитник «Эльфсборга» Виктор Клаэссон вскоре может оказаться в «Краснодаре». По сообщениям СМИ, форвард обойдется «быкам» в 20 миллионов шведских крон.

18 миллионов шведских крон плюс 2 миллиона в качестве бонусов. Такова цена за полузащитника «Эльфсборга». Кроме того, игроку предложена зарплата в 5 миллионов шведских крон в год. Если переводить все в евро, то трансфер футболиста составит 2 миллиона, а зарплата 530 тысяч евро.

Полузащитник сборной Швеции забил 8 мячей в завершившемся сезоне. «Эльфсборг» по итогам сезона занял 5 место с 48 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Bladed