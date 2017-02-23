«Краснодар» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, «Реал» и «Ювентус» могут обменяться игроками, «Барселона» купит защитника из Англии. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 22 февраля.

1. «Краснодар» сыграл вничью с «Фенербахче» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

2. «Ювентус» на выезде обыграл «Порту», а «Севилья» переиграла «Лестер».

3. «Реал» может продать Хамеса Родригеса и Иско «Ювентусу» ради трансфера Миралема Пьянича.

4. Кайл Уокер может перейти из «Тоттенхэма» в «Барселону».

5. Уэйн Руни отказался от всех предложений из Китая.

6. Тедди Шерингем: «В 1993 «Тоттенхэм» мог приобрести Диего Марадону».

7. «Нужно достойно доиграть чемпионат. Не позориться». Валерий Петраков – о том, что ждет команду-аутсайдера РФПЛ «Томь».

8. Алексей Кангасколкка: «Молодой на тренировке «МЮ» грубо отобрал мяч у Ван Нистелроя, и тот сломал парню ногу».

Фото: Global Look Press