«Краснодар» вернул Николая Комличенко

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Николай Комличенко

Николай Комличенко, выступающий на правах аренды за чешский «Слован», возвращается в российский клуб. Комличенко отметил, что рад вернуться в «Краснодар».

«Все в завершающей стадии. Вылетаю сегодня в Чехию отдать последние бумаги, после чего, наверное, все завершится.

Я доволен тем, что «Краснодар» решил меня вернуть, что клуб заинтересован в этом. Теперь все зависит от меня. Будем доказывать, приносить пользу команде», — сказал Комличенко.

Новый контракт нападающего с «Краснодаром» рассчитан до 2021 года.

Стоит отметить, что Комличенко не сможет сыграть за «Краснодар» в Лиге Европы, поскольку заигран в этом турнире за чешскую команду.

За «Слован» Николай отметился тремя забитыми мячами в 12 матчах.

Фото: Eurosport
Источник: Спорт-Экспресс

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Никита Пронин

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