«Краснодар» в 3-м раунде отбора Лиги Европы сыграет с датским «Люнгбю»

Определился соперник «Краснодара» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. «Быки» сыграют с «Люнгбю».

Соперником российского клуба стал датский «Люнгбю», который во 2-м раунде дважды обыграл словацкий «Слован» — 1:0 в гостях и 2:1 дома.

В Лиге Европы УЕФА «Краснодар» стартует матчами с датским «Люнгбю». Первая игра пройдет в Краснодаре 27 июля!#UELhttps://t.co/S17WC8RS2Z pic.twitter.com/zV3QJDbhw2 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 20, 2017

Первый матч между «Краснодаром» и «Люнгбю» пройдет 27 июля, ответный — 3 августа. В минувшем сезоне «Люнгбю» стал бронзовым призeром чемпионата Дании.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Краснодара»