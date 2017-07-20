«Краснодар» в 3-м раунде отбора Лиги Европы сыграет с датским «Люнгбю»

Автор: Лидия Дидык 0

Краснодар

Определился соперник «Краснодара» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. «Быки» сыграют с «Люнгбю».

Соперником российского клуба стал датский «Люнгбю», который во 2-м раунде дважды обыграл словацкий «Слован» — 1:0 в гостях и 2:1 дома.

Первый матч между «Краснодаром» и «Люнгбю» пройдет 27 июля, ответный — 3 августа. В минувшем сезоне «Люнгбю» стал бронзовым призeром чемпионата Дании.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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