«Краснодар» установил рекорд посещаемости, «Барселона» продлила контракт с Эрнесто Вальверде, белорусские футболисты больше не будут считаться легионерами. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 15 февраля.

1. Владимир Путин заявил, что белорусские футболисты не будут считаться легионерами в российском футболе

На встрече президента России с главой Беларуси Александром Лукашенко министр спорта Павел Колобков рассказал, что с белорусских спортсменов будут сняты ограничения.

2. Франк Рибери может продлить контракт с «Баварией»

Действующее соглашение француза рассчитано до конца сезона.

3. На матче «Краснодар» — «Байер» был установлен рекорд посещаемости

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Байером» (0:0) посетили 34 827 зрителей.

4. «Барселона» объявила о продлении контракта с Эрнесто Вальверде

Новый контракт с испанским специалистом рассчитан до окончания сезона-2019/20 и включает в себя опцию продления еще на год.

5. Основатель академии «Атлетико» признался в сексуальных домогательствах к воспитанникам в 70-х

«Атлетико» разорвал все отношения с основателем клубной академии Мануэлем Бринасом.

Фото: Global Look Press

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