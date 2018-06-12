«Краснодар» предложил 12 млн евро за полузащитника сборной Колумбии Хуана Кинтеро. Им также интересуется «Локомотив»

Автор: Евгений Морозов 0

Полузащитник «Порту» и сборной Колумбии Хуан Кинтеро может продолжить карьеру в России. На игрока претендуют два клуба. 

«Краснодар» предложил 12 млн евро за хавбека, который провел прошлый сезон в «Ривер Плэйте» на правах аренды.

По окончании года «Ривер» может активировать опцию выкупа игрока, заплатив «Порту» 3,75 млн долларов, поэтому часть суммы в случае трансфера в «Краснодар» полагается аргентинскому клубу.

Сам футболист намерен принять решение о своем будущем после чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Кинтеро также интересуются «Локомотив» и «Атланта Юнайтед».

Фото: Global Look Press
Источник: As

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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