«Краснодар» потерял очки в РПЛ, стал известен состав сборной России на матчи отбора к Евро-2020, «Реал» вернул Зинедина Зидана. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 11 марта.

1. Премьер-лига. 19-й тур. Матч «Краснодара и «Оренбурга» завершился результативной ничьей

Теперь «быки» отстают от «Зенита» на 5 очков.

2. Премьер-лига. 19-й тур. «Ахмат» сыграл вничью с «Уралом»

Отрыв екатеринбуржцев от зоны стыковых матчей составляет всего 2 балла.

3. Cтал известен состав сборной России на матчи квалификации Евро-2020

21 марта команда Станислава Черчесова сыграет с Бельгией, а 24 марта — с Казахстаном.

4. Зинедин Зидан снова возглавил «Реал»

Француз подписал 3-летний контракт со «сливочными».

5. Александр Зинченко — лучший футболист «Манчестер Сити» в феврале

За украинского футболиста проголосовали 45% болельщиков «горожан».

Фото: Global Look Press

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