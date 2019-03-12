«Краснодар» потерял очки в РПЛ, стал известен состав сборной России на матчи отбора к Евро-2020, «Реал» вернул Зинедина Зидана. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 11 марта.
1. Премьер-лига. 19-й тур. Матч «Краснодара и «Оренбурга» завершился результативной ничьей
Теперь «быки» отстают от «Зенита» на 5 очков.
2. Премьер-лига. 19-й тур. «Ахмат» сыграл вничью с «Уралом»
Отрыв екатеринбуржцев от зоны стыковых матчей составляет всего 2 балла.
3. Cтал известен состав сборной России на матчи квалификации Евро-2020
21 марта команда Станислава Черчесова сыграет с Бельгией, а 24 марта — с Казахстаном.
4. Зинедин Зидан снова возглавил «Реал»
Француз подписал 3-летний контракт со «сливочными».
5. Александр Зинченко — лучший футболист «Манчестер Сити» в феврале
За украинского футболиста проголосовали 45% болельщиков «горожан».
Фото: Global Look Press