«Краснодар» понес финансовые убытки впервые за 4 года

«Краснодар» объявил о финансовых результатах клуба за прошедший год. Южане впервые за несколько лет получили чистый убыток.

Коммерческие расходы краснодарцев за 2016 год выросли в 2,7 раза (с 45,2 млн рублей до 124,1 млн рублей), а траты на управление проектом возросли на 62% (49,6 млн рублей). Чистая прибыль команды в 49 млн рублей ушла в «минус» — убыток составил 98,7 млн рублей. Выручка «Краснодара» без учетов налогов же составила 3, 84 млрд рублей.

Напомним, ранее клуб Сергея Галицкого не смог вывести свое годовое состояние в чистую прибыль лишь в 2013 году — тогда «быки» потеряли около 220 млн рублей.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: РБК-Юг