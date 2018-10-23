«Краснодар» получил пятую премию «Лига FairPlay»

21 октября перед началом домашнего матча «Краснодара» с «Ахматом» хозяевам встречи была вручена премия «Лига FairPlay», учрежденная РПЛ и генеральным партнером Российской Премьер-Лиги — БК «Лига Ставок».

«Быки» уже в пятый раз продемонстрировали самые высокие показатели по системе FairPlay среди всех представителей Премьер-Лиги. Почетную награду капитану команды Александру Мартыновичу вручили директор по связям с общественностью Премьер-Лиги Сергей Алексеев и директор департамента маркетинга БК «Лига Ставок» Юрий Нестеров.

Цель премии «Лига FairPlay» — продвижение идей и принципов FairPlay, в основе которых — уважение к соперникам, судьям, официальным лицам матча и болельщикам. Премия вручается по итогам каждого месяца команде, демонстрирующей самые высокие показатели FairPlay. Методика оценки поведения команд рекомендована УЕФА для профессиональных футбольных лиг, а анализ матчей по системе FairPlay осуществляется делегатом матча и отображается в соответствующем рапорте.

Напомним, премия «Лига Fair Play» вручается ежемесячно на основании оценок делегатов матчей по шести параметрам, рекомендованным УЕФА: желтые и красные карточки; зрелищность матча; уважение к сопернику; уважение к судьям; поведение представителей команд; поведение болельщиков. Команда, набравшая наибольший средний балл во всех матчах Премьер-лиги, получит премию «Лига Fair Play» сезона-2018/2019. Узнать регламент, познакомиться с таблицей результатов и лауреатами премии можно на сайте ligafairplay.ru

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