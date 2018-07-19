«Краснодар» подписал защитника «Депортиво» Сиднея

Автор: Евгений Морозов 0

Защитник «Депортиво» Сидней перешел в «Краснодар». Клубы согласовали трансфер 28-летнего бразильца, игрок уже присоединился к российскому клубу на сборах в Австрии.

По возвращении в Краснодар с футболистом будет подписан контакт.

Сидней выступает на позиции центрального защитника. Он является воспитанником бразильского «Интернасьонала».

В 2008 году игрок перешел в «Бенфику», но не смог закрепиться в составе португальского клуба.

Последние пять сезонов бразилец провел в испанской примере, четыре из них – в «Депортиво».

В минувшем сезоне Сидней сыграл 21 матч в чемпионате Испании, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Краснодара»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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