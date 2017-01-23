«Краснодар» подписал Виктора Клаессона

Шведский полузащитник клуба «Эльфсборг» Виктор Клаессон перешел в «Краснодар». В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

Ранее шведские СМИ сообщали, что «быки» предложили за 25-летнего футболиста около € 2 млн. В активе Клаессона девять матчей и один гол в составе сборной Швеции.

За «Эльфсборг» он сыграл 177 матчей, в которых забил 45 голов и сделал 37 голевых передач.

После 17 туров РФПЛ «Краснодар» занимает пятое место в таблице, набрав 28 очков.

Полная таблица трансферов РФПЛ. Зима — 2016/17

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»