«Краснодар» подписал контракт с хавбеком «Сибири» Араиком Овсепяном

Ряды ФК «Краснодар» пополнил 21-летний воспитанник сибирского футбола полузащитник Араик Овсепян. Соглашение с 21-летним полузащитником рассчитано до декабря 2021 года.

Араик Рубикович Овсепян родился 26 января 1995 года в Новосибирске. Там же начал заниматься футболом в местной спортшколе «Спартак». С 2014 года играл за новосибирскую «Сибирь-2» в зоне «Восток» Второго российского дивизиона, а перед началом нынешнего сезона был заявлен за главную команду «Сибири» и провел в ее рядах 11 матчей, в которых забитыми мячами не отметился.

В настоящее время футбольные клубы «Краснодар» и «Сибирь» достигли договоренности о трансфере Араика Овсепяна в ряды «горожан». Футболист прошел медицинское обследование, после чего с ним был подписан долгосрочный контракт, срок которого истекает в конце декабря 2021 года.

В ближайшее время Овсепян начнет тренироваться в составе «Краснодара-2», однако велика вероятность того, что наставник главной команды Игорь Шалимов возьмет молодого футболиста на второй сбор, который пройдет в Испании с 29 января по 10 февраля.

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Фото: официальный сайт «Краснодара»

Источник: официальный сайт «Краснодара»