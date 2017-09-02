«Краснодар» первым из клубов РФПЛ установит на своем стадионе систему видеоповторов

Вице-премьер РФ по вопросам спорта и президент РФС Виталий Мутко рассказал о применении систем видеоповторов в России. В частности, на примере стадиона «Краснодара».

«Буквально на днях Сергей Галицкий определился с поставщиком оборудования, которое будет установлено на стадионе «Краснодар» и будет использоваться в офлайн-режиме. Ему осталось подписать договор с поставщиком, а РФС – с ФИФА. В дальнейшем, возможно, участие в офлайн-эксперименте примут стадионы «Зенита» и «Спартака».

Офлайн-режим означает, что главный арбитр матча не сможет пользоваться видеоповторами, но будет возможность хорошо ознакомиться с системой, ее сильными и слабыми сторонами, обучить рефери, как ею пользоваться, подготовить персонал. При этом с поставщиком мы также договорились о предоставлении нам образовательных центров.

Если система видеоповторов хорошо себя зарекомендует, то в 2018 году перейдем из офлайн-режима в онлайн. Скорее всего, это может произойти в сезоне-2018/19. Учитывая, что системы будут установлены на каждом стадионе ЧМ-2018, мы попробуем договориться, чтобы они остались на аренах. В таком случае вполне реалистично, что такая система будет на каждом стадионе РФПЛ», — сказал Мутко.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»