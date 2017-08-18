«Краснодар» обыграл «Црвену Звезду» в Лиге Европы, «Спартак» договорился с «Миланом» о трансфере Мбайе Ньянга, Златан Ибрагимович может войти в тренерский штаб «МЮ». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 17 августа.

1. Массимо Каррера: «Проблем с руководством «Спартака» нет!»

Тренер красно-белых перед матчем с «Локомотивом» провел пресс-конференцию в Тарасовке

2. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Краснодар» обыграл «Црвену Звезду»

В домашнем для «Краснодара» матче команды забили пять голов на двоих.

3. «Спартак» договорился с «Миланом» о трансфере Ньянга

18 августа игрок должен пройти медицинское обследование

4. В «ПСЖ» больше не рассчитывают на Юлиана Дракслера

Тренер парижан Унаи Эмери заявил немецкому хавбеку, что не видит его в составе

5. Златан Ибрагимович может пополнить тренерский штаб «МЮ»

При этом не исключается, что Златан еще появится на поле в футболке манкунианцев.

6. Гилфи Сигурдссон обновил трансферный рекорд «Эвертона»

«Эвертон» приобрел исландца у «Суонси» за 45 миллионов фунтов

7. «Рубин» готов приобрести Араса Озбилиза

В настоящее время 27-летний хавбек выступает за «Бешикташ».

Фото: Сергей Дроняев

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